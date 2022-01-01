«Паника отменяется!»: Нардеп Негулевский призвал жителей Николаевщины соблюдать спокойствие и заявил, что вторжение РФ возможно с 2014 года

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский призвал николаевцев не поддаваться панике из-за сообщений о возможном открытом вторжении России в Украину.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Как известно, в Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

По словам нардепа, Украина и так воюет с Россией с 2014 года, а сообщения о вторжении нужны для искусственного нагнетания ситуации.

«Друзья, внимание! Паника отменяется! Дорогие Николаевцы и жители области, последнее время информационное поле нашей страны и наших партнеров наполнено новостями о вторжении со стороны России. Об этом утверждают, опираясь на информацию о войсках на границе Украины. Друзья – мы воюем с Россией с 2014 года. И вторжение возможно все эти годы. То, что происходит, это искусственное нагнетание ситуации. Для чего узнаем впоследствии, а пока keep calm», - написал народный депутат.

Напомним, из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.