В Житомире и Харькове контрразведка СБУ задержала диверсантов, которых курировали спецслужбы РФ

В ходе операции в Житомире и Харькове контрразведчики СБУ обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Среди изъятого у злоумышленников: взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.

«Организаторы банды занимались подготовкой к серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах. Группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали «кандидатов» в состав банды. Для этого использовали собственные связи среди представителей криминалитета», - сообщили в СБУ.

Во время обысков у задержанных изъяли специальные устройства радиочастотного подавления, черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям, компьютерную технику и электронные носители с доказательствами противоправной деятельности.

Напомним, ранее СБУ задержала студента, который «заминировал» учебное заведение в Кривом Роге с помощью спецслужб РФ.