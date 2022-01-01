«У нас восемь лет идет война, это разгон паники»: Глава Николаевской ОГА прокомментировал информацию о «вторжении РФ»

Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким призвал не паниковать из-за информации о возможном вторжении России в Украину, отметив, что Украина и так воюет с Россией уже восемь лет.

Об этом он сказал в комментарии журналистам, сообщает «Преступности.НЕТ».

Глава ОГА отметил, что предпосылок к полномасштабному наступлению со стороны России нет.

— У нас восемь лет идет война, ничего не поменяется, это разгон паники. Все хорошо, нет предпосылок, - сказал Ким.

Отвечая на вопрос о том, будут ли мобилизировать мирное население, глава ОГА ответил отрицательно. По его словам, воевать будут профессионалы.

— Это военное задание, мобилизировать будут тех, кто хочет, согласно нормативам. Армия готова, армии у нас много. Работаем в штатном режиме, дополнительной мобилизации женщин не планируется, - сказал Ким.

При этом, территориальная оборона сформирована, списки для разворачивания дополнительных сил есть. Также планируется провести учения. Что же касается военных бригад, которые размещены в Николаеве, глава ОГА сообщил, что узнает об их нуждах.

— Сейчас ротация прошла, только поехала бригада. Мы отработали с Министром обороны список, что будет ремонтироваться, там два здания в 79-й бригаде, список большой. Сейчас я объезжаю все бригады и буду понимать, нужна ли помощь в хозяйственной части, что нужно. Но те бригады, в которых я был, они готовы. Они воевать умеют. Им нужна помощь от местного самоуправления и государства в хозяйственной части, но воевать они умеют, они привыкли к трудностям, - сообщил Виталий Ким.

Бомбоубежищ в регионе около 130, однако они, по словам главы ОГА, рассчитаны на ядерную войну, а для того, чтобы спрятаться от выстрелов и осколков, достаточно подвала. В ответ на вопрос, зачем происходит нагнетание паники, Ким отметил, что Россия хочет иметь более удобную позицию в переговорах.

— Это делается для того, чтобы иметь более удобную переговорную позицию. По любым вопросам. Когда ты угрожаешь кому-то, люди, чтоб ты не угрожал, начинают разговаривать. Любой итог – вопрос «Северного потока», вопрос статуса Донецкой и Луганской областей. Есть огромное количество вопросов. Это принуждение к переговорам, - сказал глава ОГА.

Страны, чьи дипломаты выехали из Украины, работают по протоколу, что тоже не должно удивлять или заставлять паниковать. При этом, в Николаеве и области не очень хорошо работают средства оповещения, но этот вопрос решается.

Отдельно Виталий Ким отметил, что в Николаеве и области есть много профессиональных военных, а сами люди готовы защищать свою землю. При этом, в области нет важных стратегических объектов, поэтому захватывать ее нет смысла и опасно.

— За 8 лет этих сценариев уйма. Я считаю, что у страны-агрессора всегда готово много сценариев. И она будет делать шаги соответственно реакции. По моему мнению, нападать в данной ситуации в гибридной войне можно только там, где их ждут. У нас их не ждут. У нас очень мотивированные люди, у нас есть опыт 2014 года, войны. Это не армия, которая была до 2014 года, это люди, в среднем, 30 лет, которые будут воевать и защищать свою землю. Поэтому ничего такого нам не нужно, у нас военные работают, у нас регион, где много профессиональных военных. Если бы я был на той стороне, я бы не полез в область, где мало ресурсов стратегического значения и очень мало ресурсов. Давайте остановимся на этом. Я бы пошел туда, где много инфраструктурных объектов, они на что-то влияют, и мало военных. А у нас очень много военных, нечего сюда лезть, потому что могут получить, - добавил Виталий Ким.

Как известно, в Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

Напомним, из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.