СБУ задержала черкасского первокурсника, который по указаниям из РФ сообщал о ложных заминированиях

СБУ задержала студента-первокурсника черкасского колледжа, который 9 раз сообщал о ложном заминировании различных заведений и учреждений.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Студент выполнял заказы по «минированию» различных объектов. В течение января через закрытый телеграмм-канал он «миновал» школы, колледжи, жилые дома и торгово-развлекательные центры в Черкасской области.

«Он создал собственный телеграмм-канал. Там он размещал фото и видеоматериалы о результатах «заминирования», также получал заказы от других лиц на очередные объекты. В настоящее время установлено, что трем «заказчикам» удалось реализовать свое преступное намерение. Известно, что через этот канал он получал задания по псевдоминированию от российских кураторов, а также оплату за их выполнение», - сообщили в СБУ.

Подозреваемого задержали в колледже. Он признался в анонимных сообщениях и объяснил, что хотел увеличить рейтинг собственного телеграмм-канала и получить прибыль от «заказа» минирований. Во время обыска у него обнаружили переписку – получение заказов от российских кураторов.

Напомним, ранее СБУ задержала студента, который «заминировал» учебное заведение в Кривом Роге с помощью спецслужб РФ.