«Российское вторжение»: Глава ОП заявил, что Украина не будет вести переговоры с «ЛДНР»

В Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

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8:30 Глава Офиса Президента Украины опроверг информацию германской медиакомпании Deutsche Welle (DW) о том, что 26 января в Париже на переговорах советников лидеров стран «Нормандской четверки» якобы пройдет согласование даты прямых переговоров украинских властей с представителями террористических ЛНДР.