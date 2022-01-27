На Донбассе СБУ задержала рецидивиста, который служил разведчиком у боевиков – он бежал от «издевательств» российских кураторов

Сотрудники украинской контрразведки совместно с военными Вооруженных сил Украины задержали на линии разграничения разведчика вражеской группировки.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убегал с ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и «кураторов» над подчиненными.

Установлено, что задержанный житель Донецкой области, в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастной к обстрелам позиций украинских войск.

В ОГП добавили, что задержанный пять раз был судимый за кражи и грабежи. По финансовым мотивам он вступил в ряды НЗФ РФ на должность разведчика разведывательного взвода «3-го мотострелкового батальона» «ЛНР» в звании рядового, проходил службу на позиции «Изба», расположенной неподалеку от села Мироновский Бахмутского района Донецкой области.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации»), часть 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.