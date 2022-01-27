Суд оставил в силе наказание в виде пожизненного бывшему главарю «ЛНР» Плотницкому и двум боевикам за сбитый ИЛ-26 с украинскими десантниками

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы приговорен бывший руководитель террористической организации «ЛНР» Игорь Плотницкий и заместитель командира незаконного вооруженного формирования «Батальон Заря» Андрей Патрушев и командир НВФ «Витязь» Алексей Гуреев.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Как известно, 14 июня 2014 года на территории Луганской области боевики сбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса. Самолет загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Красногвардейский суд Днепра заочно приговорил представителей террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого, Александра Гуреева и Андрея Патрушева к пожизненному лишению свободы без конфискации имущества по делу о сбитом террористами в 2014 году украинского самолета ИЛ-76.

Кроме этого, Плотницкий, Патрушев и Гуреев должны солидарно компенсировать моральный ущерб семьям погибших по 500 тысяч гривен, и материальный ущерб двум военным частям по 1,2 миллиона и 4,8 миллиона гривен.

Апелляционный суд оставил это решение в силе, теперь оно вступило в законную силу. Служба безопасности Украины принимает меры по обеспечению выполнения решения суда по части задержания обвиняемых и этапирования их для отбывания наказания.

Справка:

Плотницкий был главарем террористической организации «ЛНР», возглавлял совет министров «ЛНР». В ноябре 2017 года якобы ушел в отставку по состоянию здоровья, но в СМИ писали, что Плотницкого сместили в результате переворота. После этого он уехал в Россию, где якобы был арестован за кражу одного миллиарда долларов США выделенных Россией, и содержался в петербургском СИЗО. Патрушев и Гуреев – были командирами батальонов террористов «ЛНР».

Напомним, что в марте 2017 года суд отправил в тюрьму на семь лет генерала Виктора Назарова. Назаров как тогдашний руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия террористов на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей. Кроме того, в акте указано, что Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть «осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника» и был проинформирован о террористической угрозе.

16 декабря 2020 Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Виктору Назарову. Назарова не взяли под стражу и исполнения приговора остановлено из-за подачи жалобы в Верховный суд.