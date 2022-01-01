В РФ следователи и СМИ пытаются обвинить «украинских диверсантов» во взрыве автобуса

В России следствие рассматривает в качестве основной версии взрыва автобуса в Воронеже в августе 2021 года диверсию, устроенную выходцами из Украины.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванный информированный источник, пишет «Медуза».

«Взрыв был, скорее всего, совершен с целью дестабилизации обстановки в регионе», - пишет издание.

Собеседник «МК» утверждает, что подозреваемые в организации взрыва уже установлены, они приезжали и уже покинули Россию по иностранным паспортам.

Эту версию также опубликовал телеграм-канал Baza. По его данным, информация о том, что автобус в Воронеже могли взорвать якобы в качестве мести за задержание украинских националистов, появилась у следствия еще осенью, но тогда ее всерьез не рассматривали.

«Однако наступил 2022 год и совершенно внезапно версия с украинскими диверсантами снова всплыла и стала основной, а у следствия даже появились подозреваемые», - отмечает Baza.

Напомним, вечером 12 августа на остановке в центре Воронежа взорвался маршрутный автобус, в котором в тот момент находились 35 человек. В результате взрыва пострадали 24 человека, две женщины позже умерли в больнице.

Первоначально причиной взрыва называлась неисправность газового оборудования, но позже выяснилось, что автобус был дизельным. Следствие заявляло, что не считает произошедшее терактом и в качестве приоритетной версии рассматривало конфликт между перевозчиками.