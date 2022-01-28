Ирландские рыбаки выступили против учений РФ возле их страны – они удивлены, что российские войска приходят на чужую территорию

Объединение рыбаков юга и запада Ирландии заявило, что продолжит ловлю в исключительной экономической зоне страны, несмотря на запланированные там военно-морские учения РФ.

Об этом сказал главный исполнительный директор объединения Патрик Мерфи, сообщает «Новое время».

- Представьте, если бы россияне подавали заявки, чтобы пострелять из артиллерии на территории Ирландии, как бы это восприняли? И для рыбаков это то же самое. Это наша территория, это наша «ферма», мы здесь зарабатываем. Почему кто-то может прийти в наши воды с такой целью, если это повлияет на нашу деятельность и на биоразнообразие? - возмутился он.

В ирландском правительстве учениями, запланированными Кремлем, также недовольны, поскольку они могут еще больше усилить напряженность между Россией и Западом, однако призвали все же держаться подальше от военных кораблей.

В свою очередь Мерфи пояснил, что с февраля, когда РФ намерена начать свои маневры, откроется квота на креветки, в связи с чем рыбаки намерены продолжить ловлю в этом районе, даже если это будет как-то мешать россиянам.

«Если они вступят в контакт с нами, это они своими действиями подвергают опасности ирландские лодки… Мы дали им понять, что продолжим отлов рыбы в тех местах, где и всегда, а если это как-то повлияет на их учения – мы будем считать это мирным протестом», - подчеркнул он.

Напомним, ранее Россия провела очередные учения на границе с Украиной.