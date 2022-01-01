На Луганщине военнослужащие оттеснили ДРГ боевиков

В Луганской области, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была обнаружена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Благодаря бдительности и решительности военнослужащих Вооруженных Сил, враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет», – говорится в сообщении.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

Напомним, как на Донбассе СБУ задержала рецидивиста, который служил разведчиком у боевиков и бежал от «издевательств» российских кураторов.