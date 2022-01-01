«Российское вторжение»: У Зеленского рассказали детали телефонного разговора с Байденом

В Украине больше недели обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

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09:40 В Офисе Президента рассказали детали телефонного разговора Президента Украины Владимира Зеленского с Президентом США Джозефом Байденом.

«Глава Украинского государства выразил благодарность Соединенным Штатам и лично Джозефу Байдену за крепкую и твердую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за лидерство США в мобилизации мирового сообщества для сдерживания российской агрессии», - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский поздравил комментарий Президента США о важности сохранения дипломатического присутствия США в Украине и заверил в дальнейшей стабильной работе американского посольства в Киеве.

«Глава Украинского государства поблагодарил за соответствующую помощь, оказываемую США, в частности в виде оборонного летального оружия. Владимир Зеленский выразил надежду на осуществление Соединенными Штатами дальнейших шагов по усилению оборонного взаимодействия и укреплению оборонной способности нашего государства», - отметили в ОП.

Также Президент Украины отметил важность поддержания экономической и финансовой стабильности нашего государства в нынешней ситуации. Лидеры обсудили конкретные шаги со стороны США по увеличению финансовой поддержки Украины как на двусторонней основе, так и путем привлечения международных финансовых организаций.

Президенты Украины и США также обсудили итоги недавних переговоров в Нормандском формате на уровне политических советников. Джозеф Байден приветствовал достигнутые договоренности о безусловном возвращении в режим прекращения огня. Владимир Зеленский отметил готовность Украины к проведению встречи в Нормандском формате на уровне лидеров в ближайшем будущем.

Это уже второй разговор лидеров Украины и США с начала года, демонстрирующий глубокое стратегическое сотрудничество между нашими странами и задающий хорошую динамику на 2022 год.

В то же время, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров опубликовал заявдение о том, что распространяемая в сети информация со ссылкой на информаированных источников является недостоверной. Веротяно речь идет о новости CNN о том, что во время разговора Байден якобы предупредил Зеленского о неизбежности нападения России на Украину. Эту информацию издание опубликовало со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Примечательно, что ее оспорили и в Белом доме.

09:01 На линии соприкосновения в Донбассе наблюдается некоторое затишье, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев; он также подчеркнул, что Москва считает неприемлемой возможность войны между Россией и Украиной.

- Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось, - сказал он 27 января на брифинге в Москве.

Зайцев добавил, что об этом свидетельствуют доклады специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается, - подчеркнул Зайцев.

По его словам, «мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами».

08:55 США пригрозили России остановкой «Северного потока-2» в случае вторжения в Украину. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По ее словам, США и союзники едины в стремлении дать быстрый и жесткий ответ России в случае эскалации в Украине. США обсудили остановку «Северного потока-2» с Германией в случае ухудшения ситуации.

- Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется в Украину, то "Северный поток - 2" не будет развиваться, - сказала она.

Она добавила, что США стремятся к дипломатии в переговорах с Россией, но готовы действовать жестко в случае упорства Кремля.