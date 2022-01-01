В Киеве СБУ задержала агента российских спецслужб

В Киеве СБУ разоблачила очередного агента РФ. По данным следствия, его завербовало так называемое «МГБ ДНР», контролируемое российскими спецслужбами.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Установлено, что в поле зрения представителей страны-агрессора гражданин Украины попал во время посещения родственников на временно неподконтрольных украинским властям территории Донбасса.

По заданию кураторов агент собирал информацию о военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Среди прочего их интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским спецслужбам.

Злоумышленник должен был передавать полученные сведения во время личных встреч с кураторами на территории ОРДЛО или через технические каналы связи.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 2 статьи 258 («Террористический акт») и части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились сотрудниками подразделения внутренней безопасности и следователями СБУ при процессуальном руководстве специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

Напомним, как в Одессе агенту ФСБ, который «сливал» информацию о спеццентре в Очакове, по сделке дали пять лет тюрьмы.