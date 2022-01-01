В СБУ опубликовали записи разговоров агента РФ с исполнителем, который поджег в Одессе военный «КамАЗ»

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе. Ранее злоумышленника задержали «на горячем», когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Ранее в декабре 2021 года в Одессе сожгли военный КамАЗ. Сообщалось, что СБУ задержала по подозрению в причастности к этому два человека – организатора и исполнителя. Впоследствии в СБУ уточнили, что задержанный в Одессе организатор поджога военного грузовика работал на российскую военную разведку. Организатором был иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие на территории Приднестровья.

На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о:

- повреждение памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствие медийного резонанса; - поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС; - по сотрудничеству с российской разведкой и навыкам стрельбы из гранатомета; - по планированию серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.

В общей сложности на обнародованном видео зафиксированы разговоры по восьми эпизодам.

Под видео будет размещена текстовая форма разговоров:

Эпизод 1. Агент РФ дает «тестовое задание» – облить краской памятник Героям Небесной Сотни в Одессе.

Агент РФ (А): Там, где камень этот и надпись (не разборчиво). Исполнитель (И): Да, да, да. Ну а что именно там надо делать? А: Просто облить краской и все. И: Какая у компании ценовая политика сейчас? А: 400, 500. И: Чего? А: У.е.

Эпизод 2. Агент РФ дает второе задание: поджечь помещение волонтеров, которые помогает военным в районе ООС (АТО).

А: Ты, это, смотри. Есть какая-то база, например, ну, там склад какой-то собирают, б** помощь нацыкам туда на эту. И: Были такие, много таких было. А: На АТО это бл***, АТО это. И: В центре города раньше было дох*** их. А: Есть возможность аккуратно так бл**, где есть… И: Там же волонтеры работают эти, бл*** А: Потом вторая акция надо будет спалить. Бл***, где есть… И: Спалить? А: Да. Просто чтобы сгорела. И: Сколько денег? А: Ну, дают где-то вот за эту х***ю, если сгорит склад, то от 800 до 1000, вот так.

Эпизод 3. Агент РФ интересуется о навыках стрельбы с гранатомета.

А: Молодец. Это, если надо будет с гранатомета у***ть б**ть? И: Ну, в армии стрелял с гранатомета и с «мухи» **** (стрелял). А: Ну, допустим, если будут там идти эшелоны, когда начнется здесь (неразборчиво). И: Ну я подготовленный, я в армии служил и с много чего стрелял.

Эпизод 4. Агент РФ завуалировано признается, что работает на российскую спецслужбу.

И: Просто меня вот немножко сейчас чуть-чуть напрягает вот эта тема, что они хотят обо мне знать, кто я, что я. Понимаешь? А: Если ты хочешь нормальные цены и нормальный заработок… и, может, даже, бл*** в дальнейшем даже с работой какой-то может тебя возьмут там. Да, в серьезные подразделения, если ты захочешь. Если будет желание, будет хорошая зарплата в Российской Федерации.

Эпизод 5. Агент РФ не доволен отсутствием медийного резонанса вокруг поврежденного памятника в Одессе.

А: Я же говорю: да, ты понял, камень был чистый, просто чистый. И: (неразборчиво) точно полностью смотрели. А: Внизу есть краска. И: Потеки остались да? Наверху. То есть внизу, не на камне. А: Камень весь чистый н***й вообще чистый. Просто там они поняли потому, что видишь резонанс. Там же все продумали, приехал же этот п***с с (неразборчиво) и там зацепил (неразборчиво), а н***я нету, понимаешь? Вымыли утром и все. Залить надо было серьезно, чтобы все это видели, понимаешь. И: Всю табличку, все, что было написано. Полностью по ней. А: Чтоб резонанс был, а так резонанса никакого не было…

Эпизод 6. Агент РФ планирует совершение взрывов в Одессе.

И: А следующая тема тоже б** в ближайшее время или х** знает когда? А: Нет, сразу после этой по идее. Это должно было еще б** х** его знает… Еще два месяца назад это все должно было быть. Быстро первое, вот это, и потом уже сразу взрывать что-то надо было… И б** затянулось. И: Слышишь, будет что-то типо «мухи», что-то типа того? А: Нет, сам б** просто, поставил какую-то х**** там. И: А, ты имеешь в виду поставит закладку? А: Да,да. Ушел себе спокойно на**й и на время там примерно.

Эпизод 7. Агент РФ дает задание поджечь три военные машины, расположенные на территории воинской части в Одессе.

А: Я думаю, что это будет идеально. И: Новый объект? А: Да, Овидиопольская дорога, 8. И: Овидиопольская дорога, 8? Бизнес-центр? А: Нет, это воинская часть. И: Идем прогуляемся. Там связь находится, да? А: (Неразборчиво) обойти, посмотреть ее. Элементарно и там (неразборчиво) гаражи и на улице с одной стороны машины. И: Машины? Так. А: И спалить пару машин. И: Пару? А: Та б** три (неразборчиво). И: Ну да, ну да. А: Увидят, побегут тушить, когда вторая – не успеют.

Эпизод 8. Агент РФ инструктирует исполнителя касательно поджога военных авто.

А: Поставил, поджег сразу одну машину, вторую. Чтоб если они там подбегут, начнут тушить одну, чтоб не успели, потому что один щит у них в основном. Ну всегда в воинской части один, правильно? Они с него снимут там лопаты-х***ы, чтобы затушить, а на другой уже не хватит, если они эту потушат, то та по-любому загорится.

В настоящее время злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.