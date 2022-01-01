В СБУ опубликовали записи разговоров агента РФ с исполнителем, который поджег в Одессе военный «КамАЗ»

Служба безопасности Украины обнародовала доказательства противоправной деятельности агента военной разведки РФ, планировавшего ряд терактов в Одессе. Ранее злоумышленника задержали «на горячем», когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Ранее в декабре 2021 года в Одессе сожгли военный КамАЗ. Сообщалось, что СБУ задержала по подозрению в причастности к этому два человека – организатора и исполнителя. Впоследствии в СБУ уточнили, что задержанный в Одессе организатор поджога военного грузовика работал на российскую военную разведку. Организатором был иностранец, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись представители российской военной разведки, действующие на территории Приднестровья.
На записях зафиксированы отдельные элементы разговора между агентом РФ и найденным им исполнителем. В частности, речь идет о:
- повреждение памятника Героев Небесной Сотни в Одессе и отсутствие медийного резонанса;
- поджог офисных помещений волонтерских организаций, помогающих военным в районе ООС;
- по сотрудничеству с российской разведкой и навыкам стрельбы из гранатомета;
- по планированию серии терактов в Одесской области, в том числе на территории воинской части.
В общей сложности на обнародованном видео зафиксированы разговоры по восьми эпизодам.
Под видео будет размещена текстовая форма разговоров:
Эпизод 1. Агент РФ дает «тестовое задание» – облить краской памятник Героям Небесной Сотни в Одессе.
Агент РФ (А): Там, где камень этот и надпись (не разборчиво).
Исполнитель (И): Да, да, да. Ну а что именно там надо делать?
А: Просто облить краской и все.
И: Какая у компании ценовая политика сейчас?
А: 400, 500.
И: Чего?
А: У.е.
Эпизод 2. Агент РФ дает второе задание: поджечь помещение волонтеров, которые помогает военным в районе ООС (АТО).
А: Ты, это, смотри. Есть какая-то база, например, ну, там склад какой-то собирают, б** помощь нацыкам туда на эту.
И: Были такие, много таких было.
А: На АТО это бл***, АТО это.
И: В центре города раньше было дох*** их.
А: Есть возможность аккуратно так бл**, где есть…
И: Там же волонтеры работают эти, бл***
А: Потом вторая акция надо будет спалить. Бл***, где есть…
И: Спалить?
А: Да. Просто чтобы сгорела.
И: Сколько денег?
А: Ну, дают где-то вот за эту х***ю, если сгорит склад, то от 800 до 1000, вот так.
Эпизод 3. Агент РФ интересуется о навыках стрельбы с гранатомета.
А: Молодец. Это, если надо будет с гранатомета у***ть б**ть?
И: Ну, в армии стрелял с гранатомета и с «мухи» **** (стрелял).
А: Ну, допустим, если будут там идти эшелоны, когда начнется здесь (неразборчиво).
И: Ну я подготовленный, я в армии служил и с много чего стрелял.
Эпизод 4. Агент РФ завуалировано признается, что работает на российскую спецслужбу.
И: Просто меня вот немножко сейчас чуть-чуть напрягает вот эта тема, что они хотят обо мне знать, кто я, что я. Понимаешь?
А: Если ты хочешь нормальные цены и нормальный заработок… и, может, даже, бл*** в дальнейшем даже с работой какой-то может тебя возьмут там. Да, в серьезные подразделения, если ты захочешь. Если будет желание, будет хорошая зарплата в Российской Федерации.
Эпизод 5. Агент РФ не доволен отсутствием медийного резонанса вокруг поврежденного памятника в Одессе.
А: Я же говорю: да, ты понял, камень был чистый, просто чистый.
И: (неразборчиво) точно полностью смотрели.
А: Внизу есть краска.
И: Потеки остались да? Наверху. То есть внизу, не на камне.
А: Камень весь чистый н***й вообще чистый. Просто там они поняли потому, что видишь резонанс. Там же все продумали, приехал же этот п***с с (неразборчиво) и там зацепил (неразборчиво), а н***я нету, понимаешь? Вымыли утром и все. Залить надо было серьезно, чтобы все это видели, понимаешь.
И: Всю табличку, все, что было написано. Полностью по ней.
А: Чтоб резонанс был, а так резонанса никакого не было…
Эпизод 6. Агент РФ планирует совершение взрывов в Одессе.
И: А следующая тема тоже б** в ближайшее время или х** знает когда?
А: Нет, сразу после этой по идее. Это должно было еще б** х** его знает… Еще два месяца назад это все должно было быть. Быстро первое, вот это, и потом уже сразу взрывать что-то надо было… И б** затянулось.
И: Слышишь, будет что-то типо «мухи», что-то типа того?
А: Нет, сам б** просто, поставил какую-то х**** там.
И: А, ты имеешь в виду поставит закладку?
А: Да,да. Ушел себе спокойно на**й и на время там примерно.
Эпизод 7. Агент РФ дает задание поджечь три военные машины, расположенные на территории воинской части в Одессе.
А: Я думаю, что это будет идеально.
И: Новый объект?
А: Да, Овидиопольская дорога, 8.
И: Овидиопольская дорога, 8? Бизнес-центр?
А: Нет, это воинская часть.
И: Идем прогуляемся. Там связь находится, да?
А: (Неразборчиво) обойти, посмотреть ее. Элементарно и там (неразборчиво) гаражи и на улице с одной стороны машины.
И: Машины? Так.
А: И спалить пару машин.
И: Пару?
А: Та б** три (неразборчиво).
И: Ну да, ну да.
А: Увидят, побегут тушить, когда вторая – не успеют.
Эпизод 8. Агент РФ инструктирует исполнителя касательно поджога военных авто.
А: Поставил, поджег сразу одну машину, вторую. Чтоб если они там подбегут, начнут тушить одну, чтоб не успели, потому что один щит у них в основном. Ну всегда в воинской части один, правильно? Они с него снимут там лопаты-х***ы, чтобы затушить, а на другой уже не хватит, если они эту потушат, то та по-любому загорится.
В настоящее время злоумышленник взят под стражу, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Мероприятия по разоблачению и документированию злоумышленников проводились сотрудниками СБУ при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.