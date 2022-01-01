Германия высылает российского дипломата – его подозревают в шпионаже

Правительство Германии приняло решение выслать из страны российского дипломата по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel в пятницу, 28 января, передает Depo.ua.

«Мужчина был только якобы аккредитован как дипломат — на самом деле он был штатным сотрудником российской службы внешней разведки SWR. Его разоблачили в рамках расследования Федеральной прокуратуры против Ильнура Н. — исследователя из Аугсбургского университета», — говорится в сообщении.

Издание пишет, что следователи обвиняют его в шпионаже в пользу России. Считается, что в качестве научного сотрудника кафедры Н. передавал информацию в SWR, в частности он интересовался технологией европейской ракеты-носителя Ariane.

«Н. был арестован летом 2021 года и на этой неделе ему предъявили обвинения в высшем региональном суде Мюнхена. Н. сказал следствию, что не знал, что имеет дело с российской разведкой. Однако немецкая прокуратура не могла привлечь к ответственности российского куратора Н. из-за его дипломатического статуса. Вскоре после ареста ему пришлось покинуть ФРГ», – пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что редко попадаются случаи, когда офицеры иностранной разведки, отвечающие за подозреваемых в шпионаже, разоблачаются во время расследования.

Как известно, Ильнур Нагаев был задержан Федеральной прокуратурой Германии в июне прошлого года по подозрению в работе на российские спецслужбы. Он работал научным сотрудником в одном из немецких университетов на научно-технической кафедре.

По версии следствия, с октября 2020 по июнь 2021 он минимум трижды встречался с сотрудником российской разведки. По данным немецких правоохранителей, как минимум дважды во время этих встреч он передавал информацию из университета, получая в обмен деньги наличными.

Напомним, в ноябре прошлого года в Польше задержали 66-летнего гражданина этой страны: спецслужбы подозревают его в шпионаже в пользу России.