«Российское вторжение»: Украинские ВМС и авиация провели учения на границе с оккупированным Крымом

В Украине обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве». Потенциальным кандидатом называют политика Евгения Мураева.

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

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10:29 Глава фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия снова заявил, что Запад и США своими заявлениями «сеют панику» по поводу нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады, пишет «Левый берег».

- Большинство народа, увидев, что три, четыре, пять «точных дат» (вторжения) уже прошло, поняли, что это просто устрашение людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальные причины, почему США так делают, но это точно работает не в пользу экономики Украины... Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин Дмитрий Кулеба как министр иностранных дел постоянно поднимает этот вопрос, потому что это не по-дружески, - отметил Арахамия.

Он также сказал, что весной большинство сигналов о возможном вторжении – это были данные разведки.

- То есть это суровее выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск... Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появилось... А первые две недели, когда это действительно случалось – это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так было. А сейчас даже такого нет. Сейчас уже до того, как приходят разведданные, они уже в The New York Times или в CNN уже обнародованы, - подчеркнул Арахамия.

10:16 В северо-западной части Черного моря провели плановый комплекс учений и тренировок по боевой готовности Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с подразделениями Воздушных Сил.

Об этом сообщили в ВМС Украины.

Во время учений проверили готовность к нейтрализации угроз с морского направления. К учениям были привлечены корабельно-катерные тактические группы, самолеты, вертолеты, подразделения артиллерии и морской пехоты. Отрабатывались ведение разведки, оборона побережья и портов, охрана судоходства.

Артиллеристы морской пехоты ВМС отрабатывали задачи по уничтожению надводных целей условного противника, в частности вражеского морского десантного корабля. По соответствующему сигналу батареи БМ «Град-21» совершили марш к огневым позициям, где огнем поразили противника.

Авиационный компонент учений в основном был представлен вертолетами морской авиационной бригады, обеспечивавшей выполнение задач морской пехоты и корабельно-катерной тактической группы.

К учениям присоединилось подразделение, на вооружении которого стоит украинский мобильный ракетный комплекс с противокорабельными ракетами Р-360 Нептун. Получив боевое распоряжение, украинские военнослужащие нанесли условный ракетный удар по противнику.

В Министерстве обороны Украины уточнили, что в Херсонской области провели тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши. При этом задействовали реактивные системы залпового огня «Град».