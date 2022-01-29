У Путина намерены назначить социальные выплаты гражданам России, живущим в ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении социальных льгот гражданам России, живущим на оккупированной части Донбасса.

Об этом сообщается на сайте президента РФ.

Гражданам РФ на Донбассе хотят предоставить возможность подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Пока что вопрос далек от реализации, доклад по нему должны представить Путину 1 мая.

Вероятно, в Кремле рассчитывают, что социальные выплаты и льготы должны ускорить выдачу российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Также Путин поручил правительству проанализировать, как голосуют на российских выборах жители Донбасса, получившие гражданство РФ в упрощенном порядке.

Ранее сообщалось, что Россия выдала 630 тысяч паспортов жителям оккупированных территорий Украины.