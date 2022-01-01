В Украине продолжились кибератаки, от судов приходят письма с вирусами

В Украине продолжаются массированные кибератаки, начавшиеся 13-14 января. С 28 января с официальных адресов судебной власти происходит рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме загружается вирус.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и безопасности.

Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают значительно больше доверия. Возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер.

Напомним, ранее неизвестные взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На некоторых сайтах начали публиковать сообщения о сливе персональных данных граждан Украины. Аналитики выдвинули предположение, что к масштабной хакерской атаке может быть причастна Россия, через два дня Минцифры заявило, что все улики указывают на это.