Рецидивиста-разведчика, который служил в ОРДЛО, арестовали с залогом в 744 тысячи гривен

Задержанный военнослужащими ВСУ разведчик незаконного вооруженного формирования ОРДО был арестован судом с альтернативой внесения залога в размере 744 тысячи 300 гривен.

Об этом сообщают в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Как известно, ранее сотрудники украинской контрразведки совместно с военными Вооруженных сил Украины задержали на линии разграничения разведчика вражеской группировки.

Мера пресечения члену НВФ избрана судом по ходатайству прокуратуры. Мужчина подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участии в террористической организации (часть 2 статьи 110, часть 1 статьи 258-3 Уголовного Кодекса Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что с 2020 года 40-летний мужчина, ранее пятикратно судимый за кражи и грабежи, по финансовым мотивам вступил в ряды НВФ РФ. В должности разведчика разведывательного взвода 3-го мотострелкового батальона 7-й ОМСБр 2 АК НМ «ЛНР» в звании рядового боевик проходил службу на позиции «Изба», расположенной неподалеку от поселка Мироновского Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, в его обязанности входило наблюдение за позициями и перемещением военнослужащих ВСУ», — сообщили в прокуратуре.

Член НВФ был задержан 21 января военнослужащими 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. При осмотре у него изъяли автомат АК-74 и мобильный телефон.

Досудебное расследование относительно разведчика НВФ осуществляют следователи следственного отдела 2-го управления (с дислокацией в г. Мариуполе) Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в течение 2014-2021 годов военная контрразведка Службы безопасности Украины установила персоналии 1387 участников незаконных вооруженных формирований так называемых «ЛНР» и «ДНР» и задержала 1096 из них.