На Донбассе боевики один раз нарушили режим «тишины», ранен украинский военный

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30.01.2022 18:10

В зоне боевых действий на Донбассе боевики впервые за последние двое суток нарушили режим прекращения огня. Днем 30 января открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Раненый находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести.

Напомним, обстрелы на Донбассе не фиксировались с 28 января.

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