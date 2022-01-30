На Донбассе боевики один раз нарушили режим «тишины», ранен украинский военный

В зоне боевых действий на Донбассе боевики впервые за последние двое суток нарушили режим прекращения огня. Днем 30 января открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганской.
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
«С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», - говорится в сообщении.
В результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Раненый находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — средней тяжести.
Напомним, обстрелы на Донбассе не фиксировались с 28 января.