На Донбассе боевики один раз нарушили режим «тишины», ранен украинский военный

В зоне боевых действий на Донбассе боевики впервые за последние двое суток нарушили режим прекращения огня. Днем 30 января открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов в направлении Станицы Луганской.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.