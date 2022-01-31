Лавров заявил, что Украина «не готова ко вступлению в НАТО», а ее членство подорвет отношения Запада и России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО и не внесет никакого вклада в Альянс.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, вступление Украины в Альянс «подорвет» отношения Запада и РФ.

Лавров подчеркнул, что линия, которую НАТО должна защищать, сдвигается к востоку, а Украину хотят «затянуть» в Альянс.

«Сейчас она уже вплотную подошла к Украине. Эту страну тоже хотят туда затащить. Хотя всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО не сделает. Это реально подорвет отношения с Российской Федерацией, поскольку станет грубым нарушением официального политического обязательства, которое брали на себя президенты США и других стран-членов Альянса. Пусть утешают себя тем, что он «оборонительный»», — подчеркнул глава МИД России.

Напомним, в начале февраля в Украину для переговоров прибудут сразу пять лидеров иностранных государств и министров.