«Мы ненавидим войну, а вы считаете ее допустимой»: В Росси известные люди выступили против вторжения в Украину

В России собирают подписи против войны с Украиной. Под заявлением с названием «Лишь бы не было войны!» подписались актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политики Григорий Явлинский и Анатолий Чубайс и другие известные россияне.

Текст заявления и список подписантов 30 января опубликовало радио «Эхо Москвы».

В заявлении говорится об «интенсивной вербовке наемников в России и переброске топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины», а также об усиленном вооружении Украины и отправлении НАТО дополнительных сил в Восточную Европу.

«Напряжение не спадает, а напротив – только нарастает», – отмечают авторы обращения.

Они называют граждан России «заложниками уголовного авантюризма» и отмечают, что на фоне возможного вторжения в Украину в РФ наблюдается резкий рост цен и падение национальной валюты.

«Но граждан России никто не спрашивает. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны. Оттуда звучат прямые военные угрозы, источаются агрессия и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что война подается как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждается, но платить эту цену – цену огромную и кровавую – придется именно простым людям», – говорится в заявлении.

Подписанты подчеркивают, что война не только не соответствует интересам России, но и «несет в себе угрозу самому ее существованию», и предупреждают власть о формировании в РФ массового антивоенного движения.