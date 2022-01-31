В районе ООС огнеметчики отрабатывали поражение целей

Украинские огнеметчики отработали поражение целей в рамках тактической подготовки прямо в районе проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook со ссылкой на данные мобильной пресс-группы ОТУ «Север».
Учения проходили на одном из полигонов Луганской области.
«Даже опытные огнеметчики положительно отзываются о подобных курсах подготовки. Говорят, сейчас в украинском войске каждый солдат может овладеть огромным количеством отечественного и иностранного вооружения, пройдя соответствующую подготовку с инструкторами», — говорится в сообщении.