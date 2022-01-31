В районе ООС огнеметчики отрабатывали поражение целей

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31.01.2022 08:00

Украинские огнеметчики отработали поражение целей в рамках тактической подготовки прямо в районе проведения Операции объединенных сил на востоке Украины.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook со ссылкой на данные мобильной пресс-группы ОТУ «Север».

Учения проходили на одном из полигонов Луганской области.

«Даже опытные огнеметчики положительно отзываются о подобных курсах подготовки. Говорят, сейчас в украинском войске каждый солдат может овладеть огромным количеством отечественного и иностранного вооружения, пройдя соответствующую подготовку с инструкторами», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Россия провела очередные учения на границе с Украиной.
    Фотофакт