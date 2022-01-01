На Донбассе боевики подстрелили рыбака

Боевики в понедельник, 31 января, обстреляли окрестности Светлодарска и ранили местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Около 11:30 вооруженные формирования Российской Федерации со стороны временно оккупированного поселка Лозовое открыли огонь из стрелкового оружия в сторону Светлодарского, выпустив пять очередей из автоматического оружия.

В результате обстрела огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей правого бедра получил житель Светлодарска, 1953 года рождения, который рыбачил в районе Углегорского водохранилища.

Силами медицинского подразделения одной из механизированных бригад ВСУ мужчина доставлен в Светлодарскую городскую больницу.

Напомним, как на Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб местный житель.