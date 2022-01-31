В Харькове контрразведка задержала агента ФСБ, который собирал информацию об военнослужащих и секретных оборонных разработках

В Харькове разоблачили завербованного российскими спецслужбами местного жителя, который пытался передать боевикам секретные данные о разработках новейших оружейных систем.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, с апреля 2020 года подозреваемый на выполнение задачи кураторов ФСБ РФ систематически собирал и передавал представителям иностранных спецслужб фото и видеоматериалы о местах дислокации военной техники и украинских военнослужащих на территории Харькова.

Кроме того, мужчина тайно сообщал об оперативной обстановке вблизи штаба Нацгвардии Украины при помощи одного из мессенджеров.

Его задержали при выполнении задания – получении документов из закрытых исследовательских программ в оборонной сфере одного из институтов Харькова по поводу новейших украинских систем оружия.

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на совершение государственной измены и содействие террористической организации (часть 2 статьи 15 часть 1 статьи 111 и часть 1 статьи 258-3 УК Украины).

В СБУ уточнили, что суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Операция проводилась сотрудниками СБУ в Донецкой и Луганской, а также в Днепропетровской областях при координации Департамента контрразведки СБУ. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Напомним, как жителя Николаева отдали под суд за попытку получить секретную информацию об оборонных наработках и передачу ее сотрудникам российских спецслужб.