На Ровенщине суд заочно дал девять лет тюрьмы командиру разведгруппы боевиков «ДНР», его объявили в розыск

В Ровенской области заочно приговорили к девяти годам лишения свободы командира разведгруппы боевиков, который собирал разведданные и подбирал кадры для террористов ДНР.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Контрразведка украинской спецслужбы установила личность командира разведывательно-диверсионной группы, который воевал против украинских защитников, собирал разведданные об ВСУ и подбирал кадры к террористическим группировкам.

По материалам следствия, житель Сарненского района Ровенской области в апреле 2014 поступил в террористическую организацию «ДНР». Он прошел специальное обучение по боевой подготовке и впоследствии участвовал в боях против украинских военных, в частности, во время активной фазы боев за Дебальцево в 2015 году.

Кроме того, злоумышленник собирал разведданные о подразделениях ВСУ на востоке нашего государства. Информацию о количестве, расположении позиций и передислокации украинских войск он передавал через «кураторов» представителям спецслужб РФ.

Установлено, что по заданию российских кураторов боевик занимался также подбором кадров для разведывательно-диверсионных групп 5-й отдельной мотострелковой бригады «Оплот». Он учил участников террористических организаций ведению разведывательно-подрывной деятельности против украинских военных.

В настоящее время злоумышленник скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

По материалам СБУ, Ровенский городской суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы.

Осужденный объявлен в розыск.

Начало срока отбывания наказания исчисляется с момента его задержания и приведения приговора в исполнение.

Напомним, как на Донбассе СБУ задержала рецидивиста, который служил разведчиком у боевиков – он бежал от «издевательств» российских кураторов.