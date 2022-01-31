В Госдепе считают, что Германия не поддерживает Украину, чтобы получить дешевый газ из России, - СМИ

США начинают рассматривать Германию как «ненадежного партнера» из-за сдержанной позиции властей ФРГ по вопросу украинского кризиса.

Так считает посол Германии в США Эмили Хабе, сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Spiegel.

По информации издания, конфиденциальное письмо, которое Хабер направила в МИД ФРГ, начинается словами: «Берлин, у нас проблема».

Далее в письме содержится подробное описание того, как Германия дискредитируется в США и начинает восприниматься как «ненадежный партнер» из-за ее позиции по Украине. Хабер написала, что не только СМИ, но и Конгресс рассматривают Берлин в качестве тормоза, когда дело доходит до санкций.

Еще одной причиной разочарования администрации США является отказ Берлина поставлять оружие Украине.

Вашингтон считает, что «подобная позиция ФРГ основывается на желании продолжать закупать дешевый природный газ из России», утверждает Spiegel. Издание также указывает, что в своем письме Хабер отмечает, что «Германия становится пешкой во внутриполитических дебатах в Вашингтоне». В частности, все чаще критика в адрес Берлина исходит от республиканцев.

Напомним, что ранее Россия предлагала Молдове «дешевый» газ в обмен на отдаление от Евросоюза.