В Украину прибыл пятый самолет с военной помощью от США

В Киев прибыл пятый самолет с военным грузом, переданным США в качестве помощи для Украины.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников.

«Ну что ж, dear friends, пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередной груз оборонной амуниции для Вооруженных Сил Генерального штаба ВСУ от наших друзей из США!» – написал Резников в соцсети.

Напомним, первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь.

Как известно, что страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».

Также сообщалось, что Украина получит от США боевые вертолеты Ми-17.

А 19 января в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства.