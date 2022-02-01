Госдеп США распорядился эвакуировать семьи своих дипломатов в Беларуси

Госдепартамент США отдал распоряжение об отъезде членов семей американских госслужащих из Беларуси на фоне усугубляющегося кризиса вокруг Украины.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«31 января 2022 Госдепартамент распорядился уехать из страны членам семей госслужащих США. В связи с увеличением необычной и тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность», – сказано в сообщении.

Напомним, что в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве».

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.