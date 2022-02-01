В тюрьмах «ДНР» организовали «колл-центры» – заключенные звонили украинцам и выманивали у них деньги под видом работников известных банков

Жителю Краматорска, который был одним из организаторов «колл-центров» в тюрьмах на временно оккупированных территориях Донецкой области, сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый вступил в сговор с представителями оккупационной администрации РФ – главарями «ДНР». В местах лишения свободы под их контролем была создана разветвленная сеть «колл-центров». Заключенные звонили по телефону гражданам Украины и, представляясь сотрудниками известных украинских банков, выманивали у них конфиденциальные персональные и банковские данные. После этого завладевали денежными средствами с их карточных счетов.

Обналичивание похищенных средств и их последующую переправку через линию разграничения координировал подозреваемый. Его курьерами были жители подконтрольных украинским властям территорий, которые имеют также гражданство РФ. Для этого они использовали подставные лица и финансовые сервисы.

Часть похищенных у украинских граждан денег группа лиц передавала так называемым правоохранителям на оккупированных территориях, которые осуществляли координацию деятельности «колл-центров». За время их деятельности обмануты сотни граждан Украины на миллионы гривен.

При проведении санкционированных обысков обнаружены и изъяты многочисленные банковские карты, мобильные устройства, черновые записи, компьютерная техника и другие вещественные доказательства, подтверждающие указанную противоправную деятельность.

Спецоперация проведена совместно с Кибердепартаментом СБУ и следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и уведомление о подозрении всем соучастникам преступной группировки.

Также решается вопрос о сообщении лицам о подозрении в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (часть 2 статьи 209 УК Украины).

Напомним, как в Одессе полиция закрыла два колл-центра мошенников, выманивавших деньги у граждан Евросоюза и России.