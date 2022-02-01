Разоблачили более 80 агентов иностранных спецслужб: В контрразведке СБУ подбили итоги 2021 года

Контрразведка СБУ проводит комплексные мероприятия по предотвращению и нейтрализации угроз гибридной агрессии РФ против Украины. За прошлый год начато более 130 уголовных производств за государственную измену, шпионаж и терроризм, а более 60 злоумышленников приговорены к разным срокам наказания.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В ходе следственно-оперативных действий СБУ обезвредила ряд вражеских агентурных сетей. По заданию своих «кураторов» злоумышленники проводили разведывательно-подрывную деятельность против государственной безопасности Украины

Досрочно прекращены полномочия 17 иностранных дипломатов за нарушение норм Венской конвенции о консульском сношении. В частности, инициирован досрочный отзыв 16 дипломатов, а одному - сокращен срок аккредитации.

Разоблачены более 50 участников террористических группировок и незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. По данным следствия, они входили в состав вражеских подразделений, активно участвовавших в обстрелах позиций украинских войск на востоке нашего государства.

Более 20 агентов российских спецслужб задержаны на подготовке и попытках совершения диверсий для дестабилизации внутриполитической обстановки в Украине.

По материалам украинской контрразведки, к 8 годам заключения приговорен агент ФСБ РФ, который пытался получить сведения о новейшей военной разработке – ракетном комплексе «Нептун».

Так, в Донецкой области суд наказал вражеского агента, разоблаченного на собрании разведданных о подразделениях Вооруженных Сил Украины. Также он занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

Во время задержания у злоумышленника изъято самодельное взрывное устройство, которое он извлек из специально обустроенного схрона.

Во время масштабной спецоперации СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ РФ. Вражеские агенты занимались подготовкой к совершению диверсий. Среди объектов посягательств – боевые самолеты на одном из аэродромов Вооруженных Сил Украины. В ходе обысков у злоумышленников изъято почти 3 кг тротила с электродетонаторами и реактивные противотанковые гранаты.

В Луганской области задержан шпион российской военной разведки. Иностранный агент прибыл в регион для сбора разведданных подразделениями операции Объединенных сил. Его «кураторов» интересовала информация о местах дислокации украинских войск, а также сведения о новейших образцах отечественного оружия.

В Николаеве сотрудники СБУ разоблачили агента спецслужб РФ, собиравшего секретные данные в оборонной сфере нашего государства. Установлено, что злоумышленник пытался получить доступ к технической документации по современным разработкам беспилотных летательных аппаратов.

В Житомирской области задержан еще один агент ФСБ РФ, который собирал разведданные о воинских частях, дислоцированных на территории региона. Среди его задач было получение информации о руководящем составе оборонных объектов.

Кроме того, по материалам украинской контрразведки, отменено более 360 допусков к государственной тайне. Это позволило предотвратить угрозы утечки секретной информации, в том числе оборонного характера.

В рамках контрразведывательных мероприятий установлены лица более 400 иностранцев, причастных к подрывной деятельности против госбезопасности Украины. Им запрещен въезд на территорию нашей страны.

За прошлый год нейтрализованы 19 организованных группировок, которые занимались незаконной легализацией выходцев из стран с повышенной террористической угрозой.

По всем разоблаченным фактам противоправной деятельности контрразведка СБУ проводит системную работу для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Напомним, как в Харькове контрразведка задержала агента ФСБ, который собирал информацию об военнослужащих и секретных оборонных разработках.