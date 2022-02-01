«Это еще не конец»: В Украину из США прибыл еще один самолет с патронами

В Киев во вторник, 1 февраля, прибыл еще один самолет с военной помощью от США.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Алексей Резников

«Сутки еще не прошли с прибытия пятой птицы, а мы уже разгружаем шестую! Сегодня в Киев прибыли очередные боеприпасы - 84 тонны боевых патронов к стрелковому оружию. В целом по состоянию на сегодняшний день в совокупности шести птичек мы получили около 500 тонн оборонной амуниции от наших друзей и партнеров - Соединенных Штатов Америки. И это тоже еще не конец», – написал Резников.

Напомним, первая из нескольких партий пакета помощи Вооруженным силам Украины на сумму 200 миллионов долларов США, утром 22 января прибыла в киевский аэропорт Борисполь.

Как известно, что страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».

Также сообщалось, что Украина получит от США боевые вертолеты Ми-17.

А 19 января в Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства.