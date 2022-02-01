В Донецкой области контрразведка СБУ задержала террористку из банды «Пятнашка»

Контрразведка СБУ в Донецкой области задержала участницу террористической группировки «Пятнашка».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленница активно участвовала в боевых действиях против сил антитеррористической операции на востоке нашего государства.

Задержана жительница Мирнограда Донецкой области, которая в 2014 году добровольно присоединилась к незаконным вооруженным формированиям ОРДЛО. Там она получила автоматическое оружие и боеприпасы. После «курса» подготовки в рядах боевиков, главари привлекали ее к выполнению задач против подразделений АТО. Впоследствии злоумышленница покинула группировку и долго скрывалась от правосудия.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по части 1 статьи 258-3 («Участие в террористической группе или террористической организации») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, ранее на Донбассе ликвидировали российского «комбата», возглавлявшего банду боевиков «Пятнашка».