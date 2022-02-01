Путин раскритиковал ответ США на требования РФ относительно НАТО и Украины

Президент России Владимир Путин считает, что США проигнорировали российские требования относительно не расширения НАТО на восток.

Цитату Путина приводит «Страна».

Напомним, что ранее Россия призвала США юридически закрепить не расширение НАТО на восток, в том числе на Украину. США предоставили РФ свой официальный ответ по этому поводу.

- Внимательно анализируем полученный от США ответ по гарантиям безопасности, но уже сейчас могу сказать, что принципиальные российские озабоченности проигнорированы. А именно: недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи российских городов, возврат военной инфраструктуры блока в Европе к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.