В Донецкой области боевики с беспилотника сбросили гранату на КПВВ – одного солдата от осколка уберег металлический жетон

В Донецкой области 2 февраля около 8:30 российско-оккупационные войска произвели обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутовое».

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ. В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет. В то же время одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты», – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что такие преступные действия российских оккупанты в очередной раз подтверждают, что противник целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями Международного гуманитарного права при ведении боевых действий.

Напомним, как на Донбассе боевики с беспилотника сбросили самодельные снаряды в жилом секторе Зайцево.