Польша поставит в Украину современные зенитные комплексы «Молния»

Польша одобрила поставку современных переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает «Лига.net».

Министр обороны Польши Мариуш Блащак уточнил, что для ВСУ передадут «самое современное польское оборудование – переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы».

По сравнению с предшественником «Громом», Piorun имеет новую, цифровую головку самонаведения. У него повышенная помехоустойчивость и большая эффективная дальностью обнаружения воздушных объектов, а также расширенные возможности обнаружения малоразмерных целей (беспилотников, маневрирующих ракет).

Ракета Piorun также получила новую польскую систему неконтактного взрывателя (позволяет программировать расстояние подрыва боевой части от цели) и двигатель, обеспечивающие большую дальность поражения.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Балтии отправят в Украину комплексы «Джавелин» и ракеты «Стингер».

Справка:

Piorun – зенитная ракета нового поколения производства компании Mesko, модернизация ПЗРК Grom, которая предназначена для сбивания низколетящих воздушных целей. Дальность стрельбы – 400-6500 метров, высота полета поражаемых целей – 10-4000 метров. Приводится в боевое положение за 15 секунд. В старославянской мифологии Перун – бог грома и молнии. ПЗРК Piorun зачастую переводят как «Молния».