«Устал» от войны и хотел увидеть семью: В Луганской области задержали снайпера «ЛНР», который решил вернуться на подконтрольную территорию

Служба безопасности Украины совместно с военнослужащими Вооруженных Сил задержала вблизи поселка Екатериновка в Луганской области боевика террористической организации «ЛНР». Мужчина решил вернуться на подконтрольную украинским властям территорию, разочаровавшись в идеях «русского мира».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что житель Попаснянского района после отбывания наказания в 2016 году присоединился к боевикам.

В террористической группировке им. Платова он получил прозвище «Малек» и занимал должности стрелка, снайпера и гранатометчика.

Участвовал в боевых действиях против сил АТО\ООС. В частности, вел прицельный огонь из гранатометов по бронетехнике сил ООС в районе Новоалександровка и Троицкого Попаснянского района Луганщины.

За время «службы» злоумышленник награжден нагрудным знаком НВФ «Гвардия» и памятным знаком «Солдат Славы».

Боевик объяснил свое решение покинуть террористическую группировку усталостью от долговременной войны и желанием увидеть жену и детей.

В настоящее время злоумышленник задержан. Следователи органов безопасности сообщили ему о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 260 («Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований») Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В ближайшее время будет направлено ходатайство в суд для избрания боевику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как контрразведка СБУ задержала боевика «ЛНР», который после тюремного срока за наркотики в РФ вернулся в Украину.