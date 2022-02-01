«Найдем вас и оторвем головы»: В России руководство полиции Чечни записало видеообращение семье судьи в отставке

Чеченские силовики и чиновники записали видеообращение с угрозами семье судьи в отставке Сайди Янгулбаева, чья жена была похищена чеченскими силовиками из Нижнего Новгорода и стала фигуранткой дела о применения насилия к полицейскому.

Их перевод опубликовал Telegram-канал 1ADAT, передает «Медиазона».

В конце января судья Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаев, проживавший последние годы в Нижнем Новгороде, покинул Россию вместе с дочерью после того, как его супругу Зарему Мусаеву задержали и увезли в республику вооруженные люди в масках, назвавшиеся чеченскими силовиками. Самого Янгулбаева не тронули из-за судейской неприкосновенности. Мусаевой в Чечне сначала вменили административный арест за мелкое хулиганство, а затем предъявили уголовное обвинение в применении насилия к представителю власти.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал семью Янгулбаевых «пособниками террористов» и требовал их задержать или уничтожить в случае оказания сопротивления. Сыновья Янгулбаева давно проживают за границей. Один из них Ибрагим Янгулбаев связал преследование своей семьи с тем, что он администрировал оппозиционные чеченские паблики.

«Повторяюсь, у нас нет иной задачи, кроме как найти вас. И мы найдем вас и оторвем ваши головы, — сказал замглавы МВД Чечни Аслан Ирасханов в своем Instagram. — И когда мы оторвем ваши головы, нас будет ждать награда. И это будет наш джихад, с позволения Аллаха».

«Будь они [Янгулбаевы] прокляты и все, кто следует за ними и поддерживает. Клянусь Аллахом, мы не оставим ни их, ни тех кто их поддерживает», — записал обращение начальник чеченского управления Нацгвардии Шарип Делимханов — брат депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова. Он вчера также угрожал «оторвать головы» Янгулбаевым в прямом эфире с Рамзаном Кадыровым.

Обращение с аналогичными угрозами также опубликовал командир отряда СОБР «Терек» и президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов. На видео также были начальник УМВД по Грозному Дени Айдамиров, командир полка Ахмата Кадырова Замид Чалаев, и.о. главы чеченского управления МЧС Алихан Цакаев и первый заместитель премьера Чечни Иса Тухамджиев.

Чеченские силовики в своих обращениях также говорили, что «семья подонков Янгулбаевых посягнули на самое святое чеченского народа — на религию Ислам».

Напомним, как в 2020 году на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, регулярно критикующего власти Чечни, было совершено покушение. Неизвестный проник в квартиру Абдурахманова в Польше и пытался убить его молотком, пока тот спал. В ходе завязавшейся драки блогеру удалось самостоятельно обезвредить нападавшего и допросить его.