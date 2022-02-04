СБУ задержала жителей трех регионов, которые по указке из РФ занимались информационными диверсиями

СБУ обнаружила межрегиональную сеть, которая занималась информационными диверсиями. Её участники в интернете призывали к захвату власти и изменению границ Украины.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Подозреваемые использовали десятки фейковых аккаунтов, которые делали репосты с российских пропагандистских сайтов и распространяли их через соцсети.

«Подрывную деятельность вражеской агентуры координировали представители спецслужб РФ. Через распространение провокационных призывов они пытались расшатывать внутриполитическую обстановку», - отметили в СБУ.

В Мариуполе задержали местного жителя, который агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также он призывал к агрессивной войне против Украины и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО. Кроме того, он подыскивал своих сторонников для их вербовки и привлечения к противоправной деятельности.

В Кропивницком представитель местной общественной организации через интернет призвал к захвату власти в Украине. Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей Кропивницкого.

На Закарпатье нейтрализовали группу вражеских интернет-агентов. Ее организовали двое местных жителей. По заданию своих «кураторов» они распространяли агитацию по изменению границ Украины.

Напомним, ранее в Черкасской области СБУ обнаружила еще троих несовершеннолетних «минеров».