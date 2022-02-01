В МИД Украины прокомментировали заявление США о подготовке фейкового видео РФ для вторжения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на публикацию США о подготовке фейка России. По его словам, украинская сторона этому совсем не удивлена.

Об этом стало известно во время брифинга министра.

Ранее сообщалось, что New York Times и Washington Post заявляли, что разведка США раскрыла планы Москвы сфабриковать предлог для вторжения в Украину. Для этого Россия намерена использовать фейковое видео с нападением «украинцев» на российскую территорию или русскоговорящих на востоке Украины. Также по словам официальных лиц, Россия намеревалась использовать видео, чтобы обвинить Украину в «геноциде» русскоязычного населения. Затем она планировала воспользоваться возмущением по поводу опубликованных кадров, чтобы оправдать нападение, или сделать так, чтобы главари боевиков на Донбассе призвали Москву вмешаться.

По словам Кулебы, Украина знала от США, что такая информация будет обнародована.

— То, что было обнародовано, нас не удивляет. Вообще вся операция по незаконной оккупации Крыма состоялась под фальшивым флагом. В этой ситуации важно, что любые планы РФ выходят на свет и нам удается их срывать, — сообщил Кулеба.

Как известно, в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

В связи с этим из Украины уже эвакуировали дипломатов из США, Великобритании. МИД Британии заявил, что РФ «стремится установить пророссийского лидера в Киеве».

В то же время, в МИД Украины назвали преждевременным решение об эвакуации американских дипломатов. Глава Минобороны Алексей Резников, в свою очередь, заявил, что на границе с Украиной и временно оккупированных территориях число российских войск оценивается в 94,3 тысяч человек.

А министр обороны Резников заявил, что США изменили риторику, так как вероятность нападения РФ на Украину низкая.