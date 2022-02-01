«Новая газета» вывезла из России свою журналистку Милашину, которой Кадыров угрожал убийством

«Новая газета» приняла решение вывезти из РФ свою журналистку Елену Милашину, которой власти Чечни угрожают убийством.

Об этом сообщается на сайте издания.

«В связи с особыми отношениями, выстроившимися между федеральной властью и главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя «Новой» Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации. Елена следует протоколам безопасности, утвержденным редакцией», - говорится в заявлении.

Напомним, что Милашина занимается защитой прав человека в Чечне и является ученицей известной журналистки Анны Политковской. Публикации Политковской, убитой в 2006 году, враждебно воспринимали глава Чечни Рамзан Кадыров и российские силовики.

Сама Милашина в эфире «Дождя» сообщила, что на ее отъезде из страны настоял и главный редактор «Новой», и «достаточно высокопоставленные источники» журналистки.

- Говорят, что сейчас угроза моей личной безопасности высокая, поэтому я их послушаю, хотя мне это очень не нравится, - добавила Милашина.

Как сообщает «Сноб», 24 января глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Милашину и члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина «пособниками террористов» и призвал задержать их.

«Мы всегда уничтожали террористов и их пособников, между которыми нет никакой разницы, и будем с ними так поступать и впредь. Мы очистили от них свою землю и теперь нещадно с ними боремся, где бы они ни находились», - писал Кадыров в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни, сказал, что это «его право». «Новая газета», в свою очередь, потребовала от Следственного комитета начать против Кадырова уголовное дело о возбуждении ненависти или вражды.