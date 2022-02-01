Оккупанты в Крыму оставили в силе приговор николаевцу Ширингу, осужденному за якобы «шпионаж»

Суд российских оккупантов в Крыму отклонил апелляцию на приговор гражданину Украины, николаевцу Константину Ширингу и отправил его в колонию строгого режима на 12 лет якобы за «шпионаж».

Об этом сообщает «Лига.net».

Константин Ширинг был задержан спецслужбами оккупантов в Крыму в марте 2020 года. ФСБ утверждает, что он вместе с гражданской женой, военнослужащей РФ, входил в украинскую разведгруппу. Женщина, по утверждению ФСБ, признала вину.

Адвокат Олег Глушко заявлял, что сожительница оговорила Ширинга, который не признал вину, а других доказательств его вины следствие не нашло. Суд над Ширингом проходил в режиме секретности через квалификацию дела как «шпионаж».

Отметим, что Константин Ширинг страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Константин имеет ряд хронических заболеваний и перенес два инфаркта миокарда. Также из-за некачественного протезирования зубов он чувствует невыносимую боль и вынужден употреблять только жидкую пищу. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи в администрацию Симферопольского СИЗО, но помощь ему не оказывали.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявляло протест в связи с незаконным решением так называемого «Верховного суда Крыма» по делу Константина Ширинга.