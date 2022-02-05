На Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего

В результате обстрела боевиков на Донбассе в субботу, 5 февраля, получил ранения один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«В направлении Пищевика оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия. В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное», – говорится в сообщении.

Рубежи украинских подразделений остались прежними.

За прошедшие сутки, 4 февраля, со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, как в Донецкой области боевики с беспилотника сбросили гранату на КПВВ – одного солдата от осколка уберег металлический жетон.