Канада отправила Украине военную помощь

На фоне угрозы российского вторжения правительство Канады отправило в Украину военную помощь.

Об этом сообщает министерство обороны Канады.

Самолет CAF C-177 Globemaster доставит в Украину бронежилеты и комплекты грузовой тележки, бинокли, лазерные дальномеры, металлодетекторы и зрительные трубы.

«Это пожертвование оборудования поможет украинским силам безопасности защититься от российских угроз и военного наращивания в Украине и вокруг нее», - сказано в сообщении.

Канадские военнослужащие сопровождают оборудование, чтобы помочь с его интеграцией и убедиться, что украинские силы безопасности должным образом обучены его работе и обслуживанию. Затем этот персонал останется в Украине для дополнительного наставничества украинских сил безопасности.

«Сегодняшняя помощь усиливает поддержку Украины Канадой и поможет Украине сохранить суверенитет и безопасность», - заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд", - заявила министр национальной обороны Канады Анита Ананд.

Как известно, в январе Канада объявила о решении по выделению 340 миллионов долларов на немедленную поддержку Украины и на продление операции UNIFIER еще на три года – до конца марта 2025 года, а также увеличение количества личного состава учебной миссии в Украине до 400 человек.

Напомним, то ранее в Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США.