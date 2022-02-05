В Житомирской области СБУ ликвидировала подпольную «фабрику» российских фейков, которые использовали для информационных диверсий

В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области СБУ нейтрализовала кибергруппу, которая массово «производила» фейковые аккаунты по заказу из РФ. Через них представители страны-агрессора распространяли деструктивный антиукраинский контент, в том числе и манипулятивного характера, проводили информационные диверсии против государственной безопасности нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что к противоправной деятельности причастны два жителя Житомирщины. Они наладили серийную регистрацию фальшивых аккаунтов в соцсетях. Для этого злоумышленники использовали специальное ПО производства РФ.

Хакерская программа позволяла создавать виртуальные аккаунты без использования сервисов мобильной связи.

«Готовые» аккаунты они реализовывали своим российским заказчикам через специализированные интернет-платформы. Деньги за это получали на свои электронные кошельки небанковских платежных систем, запрещенных в Украине.

На фейковых аккаунтах представители РФ «разгоняли» дезинформацию и провокационные материалы. Деструктивный контент был направлен на расшатывание внутриполитической обстановки в разных регионах Украины.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников правоохранители обнаружили:

- компьютерную технику со специальным программным обеспечением для массовой автоматизации создания аккаунтов, - средства связи и другие доказательства противоправной деятельности

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по части 1 статьи 111 («Государственная измена») и части 1 статьи 182 («Нарушение неприкосновенности частной жизни») Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения к ответственности виновных лиц.

Напомним, что ранее СБУ задержала жителей трех регионов, которые по указке из РФ занимались информационными диверсиями.