«Увеличит зависимость»: Вице-канцлер Германии предупредил о последствиях запуска «Северного потока-2»

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек уверен, что запуск газопровода «Северный поток – 2» увеличит зависимость от российского газа. Представитель «зеленых» в правительстве уверен, что Россия может использовать газопровод против Германии.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на интервью Хабека изданию Funke.

– Геополитически «Северный поток – 2» не только увеличивает зависимость от российского газа, но и концентрацию на уязвимом маршруте поставок, - сказал он.

По его словам, «Северный поток – 2» увеличивает потребность в диверсификации поставок газа.

– Последние несколько недель и конфликт на востоке Украины усилили нашу обеспокоенность тем, что Россия также будет использовать свои поставки газа против интересов Германии, - добавил он.

Если Россия нападет на Украину, «возможны любые санкции, которые заставят Россию уйти», - сказал Хабек. По его словам, ситуация в настоящее время шаткая, целью должна быть деэскалация.

– В то же время справедливо то, что США и Европейский Союз единогласно заявили: если Россия вторгнется в Украину, она заплатит за это высокую экономическую цену, - добавил он.

Российский газопровод «Северный поток – 2» недавно был в центре дебатов о возможных санкциях против России. В федеральном правительстве Германии существуют разные позиции по поводу трубопровода. «Зеленые», в частности, критически относятся к проекту, в то время как партнер по коалиции СДПГ призывает не отказываться от проекта.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен обсудил усиление санкций против Российской Федерации.