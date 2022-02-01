Bloomberg ошибочно опубликовало заголовок о нападении России на Украину – сообщение «висело» около получаса, в агентстве принесли извинения

Американское новостное агентство Bloomberg ошибочно сообщило о нападении России на Украину.

Об этом сообщается в заявлении агентства, которое оно опубликовало в качестве извинений.

«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заглавие «Россия вторглась в Украину» было нечаянно опубликовано около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину», — пишет агентство.

Сообщение о вторжении висело на сайте около получаса, прежде чем его удалили.

Как пишет издание Meduza, внимание на него обратила аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман.

При клике на этот заголовок открывалась страница с сообщением об ошибке. По словам Лаутман, заголовок провисел на сайте около получаса, потом его удалили.

Как известно, в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

Напомним, в Белом доме заявили, что больше не описывают потенциальное вторжение России в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно. В свою очередь, министр обороны Резников заявил, что США изменили риторику, так как вероятность нападения РФ на Украину низкая.