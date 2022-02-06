На Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое бойцов ВСУ

За прошедшие сутки, 5 февраля, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли населенный пункт Павлополь, применив два беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили четыре гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет.

«В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Недалеко от Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Недалеко от Березового российско-оккупационные войска произвели обстрел из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия», - сообщили в штабе ООС.

В результате действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебных заведениях. Состояние их здоровья – удовлетворительное.

«Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними. По состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушение режима прекращения огня не зафиксировано», - добавили в штабе.

Напомним, как в Донецкой области боевики с беспилотника сбросили гранату на КПВВ – одного солдата от осколка уберег металлический жетон.