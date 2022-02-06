Угроза со стороны РФ: Швеция впервые с 2008 года «реанимирует» Агентство психологической защиты для противодействия дезинформации

В Швеции в январе возобновил работу правительственный орган под названием Агентство психологической защиты. Ведомство призвано противодействовать иностранной дезинформации, в частности, российской, особенно на фоне угрозы масштабной агрессии РФ против Украины.

Об этом в интервью The Guardian рассказал заместитель директора Агентства Магнус Хьорт, передает УП.

По его словам, Стокгольм возвращается к условиям холодной войны, на данном этапе страна интенсивно готовится борьбе с фейковыми новостями, а также выстраивает способы защиты своей независимости.

Хьорт также отметил, что опасность дезинформации особенно усилилась в преддверии всеобщих выборов в Швеции, которые должны состоятся в сентябре на фоне «ухудшения ситуации с безопасностью в Европе».

По его словам, захват Россией Крыма в 2014 году побудил Швецию начать восстанавливать свою «тотальную оборону», сочетающую военную, гражданскую и психологическую безопасность. Чиновник добавил, что хотя прямой угрозы Швеции со стороны России сейчас нет, но исключать этого не следует.

- Мы не можем исключать, что Швеция может подвергнуться нападению, - заявил Хьорт.

В Агентстве на данный момент работает около 45 сотрудников, и их количество возрастет в скором времени. Целью работы правительственного ведомства, по словам Хьорта, является, кроме прочего, защита свободы и независимости Швеции.

- Авторитарные государства годами пытались влиять на выборы. Разница сегодня в том, что через социальные сети у вас больше возможностей влиять на людей. Вот почему нам нужно иметь возможность отслеживать вмешательство в нашу демократию, - добавил высокопоставленный чиновник.

Агентство было создано во время холодной войны и окончательно закрыто в 2008 году. Дискуссию о возвращении агентства правительство Швеции начало в 2016 году, после победы на выборах президента США Дональда Трампа и сообщений о влиянии России на эти выборы.

Как известно, в Украине последнее время обсуждается возможное открытое вторжение на территорию страны со стороны Российской Федерации. Эту тему активно развивают в Соединенных Штатах, где, в частности, глубоко обеспокоены «крупными и необычными» перемещениями российских войск вблизи Украины, которые, как предупредили американские официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

После неоднократных заявлений официальных лиц Украины об отсутствии предпосылок к нападению, в Белом доме заявили, что больше не описывают потенциальное вторжение России в Украину как неизбежное, предполагая, что это слово было употреблено неуместно. В свою очередь, министр обороны Резников заявил, что США изменили риторику, так как вероятность нападения РФ на Украину низкая.