Контрразведка задержала шпионку РФ, которая составляла для боевиков карты с позициями ВСУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жительницу Волновахского района Донецкой области, которая была завербована и передавала боевикам данные о местах дислокации украинской армии.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Женщина - участница агентурной сети, действовавшей в интересах так называемой «ДНР». Она была завербована в конце 2020 года знакомым, перешедшим на сторону боевиков и согласилась выполнять преступные задания из-за идейных убеждений и ради оплаты.

Ее куратором стал заместитель начальника отдела «контрразведки» боевиков, напрямую подконтрольных российским спецслужбам. Он - предатель, бывший сотрудник одного из украинских силовых ведомств Украины, с 2014 года находится в розыске за дезертирство.

Заданием женщины был сбор сведений о местах дислокации подразделений одной из отдельных механизированных бригад ВС Украины в районе линии разграничения вблизи села Гранитное. Так как она имеет образование топографа горной промышленности, то могла профессионально отражать позиции украинских военных на картах-схемах местности.

«Данные по вооружению и военной технике ВСУ, которые она передавала, представляют угрозу государственному суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины», - сказано в сообщении.

Женщина опасалась получать «зарплату» на банковскую карту, чтобы не быть раскрытой. Ее задержали на пункте пропуска «Новотроицкое» во время поездки к куратору за новыми инструкциями и деньгами.

Во время осмотра и обысков у женщины изъяли мобильные телефоны и ноутбук, а также карты-схемы позиций украинских военных. Ей сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, как в ФСБ РФ заявили о задержании трех украинцев, которые якобы были агентами спецслужб – в СБУ эту информацию назвали фейком.