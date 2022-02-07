Из-за обстрела боевиков на Донбассе ранен один украинский военнослужащий

В понедельник, 7 февраля, в результате обстрелов боевиков на Донбассе ранен украинский военнослужащий.

Об этом в Facebook сообщил штаб операции Объединенных сил.

С начала суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня.

Возле Песков Донецкой области боевики дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Позиции украинских военных около Южного Донецкой области российские оккупанты также обстреливали из стрелкового оружия.

«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное», - говорится в сообщении.

Напомним, что на днях на Донбассе из-за обстрела боевиков ранены двое бойцов ВСУ.